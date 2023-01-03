Лапин и Горбунов устроили драку в матче минского «Динамо» с «Амуром»

В Хабаровске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Амур» принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 4:1 одержали гости.
В концовке третьего периода после остановки игры драку устроили форвард хабаровского клуба Сергей Лапин и нападающий минской команды Роман Горбунов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В результате драки каждый из хоккеистов получил четыре минуты за грубость.
Лапин в текущем сезоне за 39 матчей за «Амур» забросил четыре шайбы и отдал три голевые передачи. Горбунов провёл 41 встречу за минчан, в которых набрал 16 (9+7) очков.
В следующем матче «Амур» примет дома «Барыс» 5 января, минское «Динамо» в этот же день отправится на выезд к «Адмиралу».
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