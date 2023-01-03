Р. Ротенберг поздравил отца с 66-летием: именно он прививал мне силу воли и дисциплину

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил своего отца Бориса Ротенберга с днём рождения. Сегодня, 3 января, владельцу ФК «Сочи» исполнилось 66 лет.
«Сегодня день рождения у моего отца Бориса Романовича. В этот день хочу ещё раз подчеркнуть, что отец всегда был для меня примером, человеком, на которого я равнялся и буду продолжать равняться.
Благодаря ему спорт с рождения стал важнейшей частью моей жизни, именно отец прививал мне силу воли, дисциплину, стремление всегда двигаться только вперёд.
Уже к совершеннолетию Борис Романович был мастером спорта по дзюдо, чуть позже – по самбо, выступал за сборную Ленинграда. Дзюдо в целом стало делом его жизни, и самым справедливым итогом его многолетнего труда стала почетная награда – орден «За заслуги перед Отечеством».
Я счастлив иметь возможность разделить с отцом любовь к спорту, он самый близкий мне по духу человек.
Папа, спасибо тебе за всё! Пусть твой жизненный путь будет ознаменован победами во всех областях, где ты захочешь применить свой опыт и талант. С днем рождения! Ура!» – написал Ротенберг на своей странице в социальной сети.
Армейский клуб после 46 матчей набрал 74 очка и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.
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