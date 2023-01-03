«Виннипег Джетс» почтил память Сергея Баутина, скончавшегося накануне в возрасте 55 лет

«Виннипег Джетс» в своём «твиттере» почтил память олимпийского чемпиона Альбервиля 1992 года экс-защитника московского «Динамо» Сергея Баутина, который умер после продолжительной болезни 2 января 2023 года.
«Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» опечален известием о кончине бывшего игрока нашего клуба Сергея Баутина. Наши мысли с его семьёй и друзьями», — сказано в сообщении.
Фото: «твиттер» «виннипег джетс»
Сергей Баутин был выбран на драфте НХЛ «Виннипегом» в 1997 году в первом раунде под общим 17 номером. За клуб уроженец белорусского Рогачёва провёл 130 матчей с 1992 по 1994 год, в которых забросил пять голов и отдал 25 результативных передач при показателе полезности «-15».
Напомним, ранее об игре Баутина рассказал олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис.
- 3 января 2023
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