«Виннипег Джетс» почтил память Сергея Баутина, скончавшегося накануне в возрасте 55 лет

«Виннипег Джетс» в своём «твиттере» почтил память олимпийского чемпиона Альбервиля 1992 года экс-защитника московского «Динамо» Сергея Баутина, который умер после продолжительной болезни 2 января 2023 года.

«Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» опечален известием о кончине бывшего игрока нашего клуба Сергея Баутина. Наши мысли с его семьёй и друзьями», — сказано в сообщении.

Фото: «твиттер» «виннипег джетс»

Сергей Баутин был выбран на драфте НХЛ «Виннипегом» в 1997 году в первом раунде под общим 17 номером. За клуб уроженец белорусского Рогачёва провёл 130 матчей с 1992 по 1994 год, в которых забросил пять голов и отдал 25 результативных передач при показателе полезности «-15».

Напомним, ранее об игре Баутина рассказал олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис.

Новость по теме Дарюс Каспарайтис рассказал о совместной игре с Сергеем Баутиным