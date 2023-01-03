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Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал разгромное поражение от «Авангарда»

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал разгромное поражение от «Авангарда»
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Главный тренер екатеринбугского «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал разгромное поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» со счётом 1:7.

«Соперник наказал нас за наши ошибки, у «Авангарда» хорошее первое звено. Там детские ошибки: невывод шайбы из зоны, диагональный пас. Потом пытались пойти в атаку, но пропустили эти контратаки.

Давали Ситникову по возможности больше играть, не хотели его в пекло бросать. Что в целом с обороной? Пропускаем много голов, не хватает командной цепкости. Спокойствие удаётся сохранять, потому что команда пока идёт вверху таблицы и есть время переломить ситуацию, исправить ошибки», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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