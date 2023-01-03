Тренер «Динамо» объяснил, почему новый рекордсмен клуба не играл в третьем периоде с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА высказался об игре 17-летнего форварда Игоря Чернышова. Нападающий забросил шайбу и стал самым молодым автором гола в истории бело-голубых.

«Чернышов забил первый гол в КХЛ, став самым молодым автором гола в истории клуба в лиге, но в третьем периоде он уже не играл? Всему своё время. Уже есть большой опыт по молодым ребятам, и тут не надо торопиться. Они наберут своё игровое время. Сначала надо побыть с командой, потом уже потихоньку выходить на лёд. Надо плавно вводить в состав, потому что вы понимаете: вот он сейчас выйдет и сыграет плохо или ещё что-то — и вниз.

В первом и втором периодах я смотрел, когда есть дырка, где было большинство или меньшинство, чтобы его ставить. Я знаю способности этого игрока. Но единственное, как я уже сказал, нужно дать время, чтобы он потренировался с нами. Да и не только он. Мне не хочется говорить об одном Чернышове, потому что есть пять игроков, и любой из них мог сегодня оказаться в составе. У нас вчера были больные, и Чернышов планировался сегодня не на пять смен, а на полноценный матч. И плюс ещё игроки должны были появиться, но так получилось, что некоторые выздоровели. Вот и всё. А что касается последних отрезков, то, наверное, и самому молодому игроку пока не надо играть их. Придёт время — и он начнёт на себе тащить команду.

Перед началом сезона мы говорили, что у нас молодая команда и есть много молодёжи, которую мы будем развивать, и это не пустые слова. Потому что есть много команд в лиге, которые заявляют, что играют молодые игроки, а их даже в заявке нет, а про игровое время даже не говорим. Мы с первого дня заявили, что мы будем растить свою молодёжь и будем доверять ей. И мы стараемся этому следовать. Да, не всегда получается так быстро, как бы того хотелось, но это реальный процесс, и его раньше никак не сделаешь. Нужно время, чтобы игроки освоились и начали нести ответственность за результат», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новость по теме ЦСКА в овертайме переиграл московское «Динамо», прервав победную серию бело-голубых