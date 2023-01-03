Сергей Толчинский обошёл Яромира Ягра по количеству передач за «Авангард» в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский отдал три результативные передачи в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (7:1).

Как отмечает официальный сайт омичей, 27-летний форвард вышел на единоличное пятое место в истории «ястребов» в КХЛ по количеству ассистов — 95. По этому показателю Толчинский обошёл великого чешского игрока Яромира Ягра, на счету которого 92 голевых паса. Российский нападающий уступает только Кириллу Семёнову (100), Антону Курьянову (105), Александру Пережогину (143) и Александру Попову (200).

Напомним, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:1 (1:0, 3:1, 3:0).