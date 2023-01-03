50-летний Яромир Ягр забил гол в 34-м сезоне на взрослом уровне подряд

50-летний чешский нападающий «Кладно» Яромир Ягр забросил первую шайбу в сезоне, поразив ворота «Пльзени» в матче чешской Экстралиги.
Таким образом, великий форвард забил уже в 34-м сезоне на взрослом уровне подряд. Впервые Ягр отличился в сезоне-1988/1989, когда также выступал за «Кладно».
За всю карьеру, помимо Чехии, Яромир успел поиграть в НХЛ (за «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфию Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», Нью-Джерси Дэвилз», «Флориду Пантерз» и «Калгари Флэймз»), в КХЛ (за «Авангард»), Италии («Больцано») и Германии («Шалькер Хайе»).
Ягр дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). Со сборной Чехии он становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды чемпионом мира (2005, 2010). Хоккеист является членом «Тройного золотого клуба», в который входят хоккеисты, выигравшие золотые медали на зимних Олимпийских играх и чемпионате мира, а также завоевавшие Кубок Стэнли.
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