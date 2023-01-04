Уэйн Гретцки рассказал, чем Овечкин похож на легенд НХЛ Майка Босси и Бретта Халла

Великий канадский нападающий Уэйн Гретцки сравнил российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с легендарными хоккеистами Майком Босси и Бреттом Халлом.

«Несколько парней, которых я видел за свою карьеру, Майк Босси, Бретт Халл, два самых результативных снайпера, которых я когда-либо видел. Одна из вещей, которые объединяет их и Овечкина, — это то, что они не очень часто промахиваются мимо ворот. Много раз у парней были отличные возможности, и, прежде чем ты это осознаешь, шайба летит в борт и вылетает с другой стороны.

Но, если вы внимательно посмотрите на Алекса, Бретта и Майка Босси, они не промахиваются мимо ворот. Они знали, как найти ту открытую зону, где ты находишься между защитником и нападающим. Есть свободный кусочек льда, и либо ты чувствуешь его и умеешь находить, либо нет. И Алекс определённо чувствует его», — приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.