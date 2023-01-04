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Овечкин догнал Селянне в списке лучших бомбардиров НХЛ

Овечкин догнал Селянне в списке лучших бомбардиров НХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз».

Теперь на счету российского нападающего 1457 (808+649) очков за карьеру в НХЛ. Овечкин сыграл 1314 матчей. Таким образом, 37-летний капитан «Вашингтона» догнал легендарного финского хоккеиста Теэму Селянне в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. У «Финской Вспышки» за карьеру было 1457 (684+773) баллов в 1451 встрече.

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». «Столичные» уступили соперникам со счётом 4:5 в овертайме.

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