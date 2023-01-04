Павел Бучневич эффектно реализовал буллит против Ильи Самсонова

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Сент-Луис Блюз». Матч завершился победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 6:5.
За победителей забивали Брэндон Саад, Брэйден Шенн (дважды), Джордан Кайру, Джош Ливо. У хозяев отличились Пьер Энгвалль, Вильям Нюландер, Майкл Бантинг (дважды) и Остон Мэттьюс.
Один из буллитов победителей реализовал российский нападающий Павел Бучневич. Россиянин эффектно справился со своим соотечественником Ильёй Самсоновым.
Ранее Самсонов выиграл в каждой из своих первых девяти домашних встреч сезона. Благодаря этому россиянин повторил клубный рекорд Брюса Гэмбла, одержавшего победы во всех девяти первых матчах сезона-1967/1968 (с октября 1967 года по январь 1968-го), по длине подобной серии. Этому достижению уже 54 года.
- 4 января 2023
-
07:52
-
07:28
-
07:23
-
07:08
-
07:05
-
06:57
-
06:52
-
06:48
-
06:43
-
06:37
-
06:11
-
05:57
-
05:47
-
05:36
-
05:22
-
04:49
-
04:47
-
03:40
-
00:11
- 3 января 2023
-
23:50
-
23:34
-
23:23
-
22:58
-
22:37
-
22:13
-
21:45
-
21:39
-
21:22
-
21:13
-
20:50
-
20:19
-
20:04
-
19:45
-
19:16
-
19:09