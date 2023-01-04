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Павел Бучневич эффектно реализовал буллит против Ильи Самсонова

Павел Бучневич эффектно реализовал буллит против Ильи Самсонова
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В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Сент-Луис Блюз». Матч завершился победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 6:5.

За победителей забивали Брэндон Саад, Брэйден Шенн (дважды), Джордан Кайру, Джош Ливо. У хозяев отличились Пьер Энгвалль, Вильям Нюландер, Майкл Бантинг (дважды) и Остон Мэттьюс.

Один из буллитов победителей реализовал российский нападающий Павел Бучневич. Россиянин эффектно справился со своим соотечественником Ильёй Самсоновым.

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Ранее Самсонов выиграл в каждой из своих первых девяти домашних встреч сезона. Благодаря этому россиянин повторил клубный рекорд Брюса Гэмбла, одержавшего победы во всех девяти первых матчах сезона-1967/1968 (с октября 1967 года по январь 1968-го), по длине подобной серии. Этому достижению уже 54 года.

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