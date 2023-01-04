Первый номер драфта НХЛ вылетел из зоны «Вашингтона» после силового приёма Овечкина. Видео

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». «Столичные» уступили соперникам со счётом 4:5 в овертайме.

В самом начале встречи российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл отличный силовой приём на защитнике «Баффало» Оуэне Пауэре. Россиянин чистым приёмом сбил оппонента с ног, после чего Пауэр выкатился из зоны «Кэпиталз», прокатившись по льду несколько метров. По итогам этого эпизода хоккеисты «Вашингтона» завладели шайбой. Отметим, что Пауэр был выбран «Баффало» в 2021 году на драфте НХЛ под общим первым номером.

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В прошедшей игре Овечкин забросил две шайбы и сократил отставание по голам от Уэйна Гретцки до 86 шайб.