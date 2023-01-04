Гимаев: Овечкин поймал кураж, вдохновение Александру дают его дети

Экс-защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев оценил игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в последних матчах. Сегодня россиянин отметился дублем в ворота «Баффало» (4:5 ОТ), всего за последние пять матчей Овечкин забросил восемь шайб.
«Видно, что Александр поймал кураж. Гонка с Гретцки его стимулирует, она правильно на него действует. Кроме того, «Вашингтон» борется за попадание в плей-офф. Одно другому не мешает. Кроме того, мы видим, какое вдохновение Александру дают его дети. Сейчас, когда Овечкин забивает, то первым делом бежит к своему сыну. Для него это дополнительная мотивация.
Цифра Гретцки не так близка. Тот же рекорд Горди Хоу наверняка давил на Овечкина больше. Сейчас же давления прессы стало меньше, и это помогает ему лучше сконцентрироваться на игре. И сейчас мы видим, что игра у него идёт», — цитирует Гимаева «РБ Спорт».
Овечкин забросил свою 808-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил своё отставание по голам от Уэйна Гретцки до 86 шайб.
- 4 января 2023
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