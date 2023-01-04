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Главный тренер «Трактора» прокомментировал разгромное поражение от СКА со счётом 3:9

Главный тренер «Трактора» прокомментировал разгромное поражение от СКА со счётом 3:9
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал разгромное поражение в матче со СКА (3:9).

«Играли с лидером чемпионата, наделали ошибок у себя в зоне, за что соперник нас и наказал. Также один из ключевых моментов — игра спецбригад. Разберём матч, покажем моменты ошибок. Проиграли свой пятак, всё разберём. Из положительных моментов — самоотдача ребят, неплохо двигались, создавали моменты, могли переломить ход матча, но шайба не шла в ворота.

Знали, что СКА — быстрая команда, играет в давление. Просили, чтобы сами не попадали на контратаки и обрезать. Где-то моментами получалось, и неплохие были моменты. Разберём матч и расставим акценты. Мыльникова поменяли после шайбы «Трактора», потому что давали время Илье размяться. Поменяли, надо было встряхнуть команду. Илья вошёл неплохо, выручал нас. Плохо сыграли в обороне, особенно в позиционной», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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