Муранов: атмосфера в «Динамо» не стала лучше или хуже, она просто стала другой

Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов высказался об атмосфере в команде.

«Дмитрий Рашевский в своём интервью отметил, что в «Динамо» улучшилась атмосфера в сравнении с прошлым сезоном? Лично я не заметил какой-то другой атмосферы. У нас и в прошлом году была хорошая атмосфера, все общались, и было много позитива. Любой мог подойти к Вадиму Шипачёву или Славе Войнову и задать какой-то вопрос. Но я просто скажу иначе — атмосфера не стала лучше или хуже, она просто стала другой. У нас омолодилась команда, и пошли совершенно другие разговоры. Более молодёжные», — сказал Муранов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Иваном Мурановым можно прочитать завтра, 5 января, на «Чемпионате».