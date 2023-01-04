Гретцки: когда Овечкин приблизится к моему рекорду, я бы хотел быть рядом

Великий канадский нападающий Уэйн Гретцки высказался о поступке сыновей легендарного Горди Хоу, Марка и Марти. Они следовали за российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, когда тот был близок к тому, чтобы обойти их отца в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Великий канадец сказал, что хочет сделать то же самое, когда нападающий «столичных» приблизится к его рекорду.
«Это зависит от НХЛ, «Вашингтона» и того, что они хотят сделать. Но, очевидно, Горди был для меня большим источником вдохновения, и он был на стадионе, когда я бил его рекорды. И я подумал, что со стороны Марка и Марти было очень классно следовать за Алексом, когда он гнался за Горди. Так что да, я не буду ходить на каждый матч сейчас, но, когда придёт время, когда он приблизится, очевидно, я бы хотел быть рядом», — приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.
- 4 января 2023
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