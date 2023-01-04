Главный тренер «Спартака» прокомментировал седьмое поражение в восьми матчах

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал поражение во встрече регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Москвичи отыгрались со счёта 0:2 благодаря голам Максима Чудинова и Шейна Принса. Тем не менее это не уберегло красно-белых от поражения — они пропустили решающий гол на 58-й минуте. Кроме того, Гришин высказался о семи поражениях в восьми матчах.
«Обе команды заточены на атаку. «Нефтехимик» быстрый, старается атаковать, мы стараемся атаковать. Обидно, что отыгравшись с 0:2, получили такой гол — отыграться уже не хватило времени. Как смогли отыграться? Сделали небольшие перестановки в звеньях, стали чаще выпускать лидеров и тех, у кого игра спорилась, чтобы перехватить инициативу. Пытались дать ребятам позитивную энергетику на скамейке. У нас это давно заведено, что мы не расстраиваемся.
Почему после декабрьской паузы что-то разладилось в игре команды? Трудно сказать, мы ничего не меняли в тренировках, в настрое на игры. Получается, что создаём моменты, а забить не можем. Где-то чуть мастерства не хватает, где-то — везения. Это ведь тоже важно в хоккее. Галимов вот бросил, оп — попал. А мы бросали-бросали, даже из более выгодных позиций, и не получалось. Обидно, что такая серия идёт. В предыдущих играх был крен на атаку, много ошибались в обороне. Но поработали над этим, сегодня в обороне сыграли интереснее, чем в матче с Минском. Зато забили меньше (усмехается). Заезженная фраза «будем работать» — так все говорят. Сплотимся — и нам удастся переломить эти неудачи», — приводит слова Гришина официальный сайт КХЛ.
- 4 января 2023
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