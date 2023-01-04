Болельщики восторженно отреагировали на дубль Овечкина в ворота «Баффало»

Болельщики восторженно отреагировали на второй гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз».

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Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». «Столичные» уступили соперникам со счётом 4:5 в овертайме.

Овечкин во встрече с «клинками» отметился двумя заброшенными шайбами. Для 37-летнего капитана «Вашингтона» они стали 807-й и 808-й в Национальной хоккейной лиге. Благодаря этому Овечкин сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 86 голов.

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