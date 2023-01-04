Болельщики восторженно отреагировали на дубль Овечкина в ворота «Баффало»
Поделиться
Болельщики восторженно отреагировали на второй гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз».
Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». «Столичные» уступили соперникам со счётом 4:5 в овертайме.
Овечкин во встрече с «клинками» отметился двумя заброшенными шайбами. Для 37-летнего капитана «Вашингтона» они стали 807-й и 808-й в Национальной хоккейной лиге. Благодаря этому Овечкин сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 86 голов.
Новость по темеОвечкин прокомментировал свой дубль в ворота «Баффало»
Комментарии
- 4 января 2023
-
23:20
-
22:57
-
22:22
-
22:00
-
21:41
-
21:19
-
20:57
-
20:36
-
20:05
-
19:25
-
19:17
-
18:55
-
18:35
-
18:06
-
17:32
-
17:25
-
17:10
-
16:54
-
16:41
-
16:28
-
15:36
-
15:29
-
15:00
-
14:36
-
13:58
-
13:26
-
12:45
-
12:37
-
12:08
-
12:00
-
11:46
-
11:34
-
11:25
-
11:00
-
10:47
Партнерский контент