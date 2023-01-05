Муранов назвал переломный момент, после которого «Динамо» набирает очки в 11 матчах подряд
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Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов рассказал, что после поражения от минских динамовцев в команде состоялся разговор, благодаря которому московский клуб затем набрал очки в 11 матчах подряд.
«Состояние прекрасное, потому что после последнего большого поражения – 2:6 от Минска – мы собрались, поговорили и ещё раз выяснили, как должны действовать и что нужно делать на льду.
Не могу сказать, что мы что-то изменили. Просто вернулись к тому, с чего начинали. Мы напомнили всем ребятам и самим себе, как надо играть. Нельзя приходить и просто отбывать номер. У нас клуб с историей, и нужно понимать, какие цвета ты защищаешь», — сказал Муранов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полное интервью с Иваном Мурановым читайте на «Чемпионате»:
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