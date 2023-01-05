Баширов: праворукий североамериканец в «Салавате» — это был собирательный образ

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о сложностях в переговорах с иностранными игроками.

«Я говорил про приезд североамериканца в «Салават»? Это был больше собирательный образ, когда я говорил про праворукого североамериканца. Да, у нас были кандидаты. Но нам предлагают игроков, с ними разговариваем, они соглашаются, но потом берут паузу, проходит неделя, и мы понимаем, что человек оценивает все риски, о которых почему-то не знал, когда давал согласие приехать в Россию. Такое было не раз. У нас был кандидат, который сам вышел на нас, на наших легионеров, но в итоге трансфер не состоялся по тем же причинам, что и в других командах. Я не заметил такого, чтобы другие клубы подписывали в дедлайн иностранцев высокого качества. Так что мы не заносим себе в минус, что мы не смогли кого-то подписать. Мы сделали максимально возможное, чтобы состав усилить», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.