Экс-игрок СКА: если Мичков не станет лидером «Сочи», в Питере ему делать нечего

Экс-хоккеист СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР — 1987 Василий Каменев оценил переход Матвея Мичкова из системы армейцев в «Сочи».
«Если брать сейчас какого-то хоккеиста в СКА, то он должен быть лидером. Но Мичков им не станет. А тренировать и воспитывать его на уровне КХЛ у армейцев нет времени. Вот и отдали в «Сочи». Если там станет лидером, то вернётся в СКА. Если нет, то в питерском клубе ему и делать нечего. Он должен со своими задатками тащить команду на себе, как Капризов в своё время, когда перешёл из «Салавата» в ЦСКА. Молодые надежды — это всё хорошо, но год-два пройдёт, а он так и будет пребывать в этой категории», — приводит слова Каменева «Спорт уик-энд».
В текущем сезоне 18-летний Мичков сыграл пять матчей за «Сочи», в которых отметился двумя шайбами с показателем полезности «-2».
- 5 января 2023
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