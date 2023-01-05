Главный тренер «Авангарда» Кравец назвал причины поражения от «Сибири»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Сибири» (1:3).

«Зная обстановку в Новосибирске, на стадионе, сильную поддержку болельщиков и очень приличную игру «Сибири» в этом сезоне, особенно дома, мы настраивались на такой матч. Считаю, что мы довольно-таки хорошо отыграли все периоды. Ребята выкладывались, создавали моменты, не сдавались, до конца боролись. Шайбочка каталась по ленточке, здорово отыграл вратарь «Сибири». На контратаках пропустили досадные голы. Это хоккей. Так случается. Самое главное, что с первой до последней минуты команда не уходила со своей линии, продолжала бороться. Я считаю, показывала очень хороший хоккей. Впереди ещё достаточно игр.



Матч похож на предыдущее дерби в Омске? Мне кажется, у «Сибири» и «Авангарда» всегда такие игры: всё время такая борьба, битва, приходится доставать одним или другим. Получилось практически так, но сегодня не удалось нам вернуться в игру, сравнять счёт, хотя моменты для этого были.



Игра защитника при второй пропущенной шайбе? Он не лёг, а пошёл на перехват клюшкой. То же самое было и в Екатеринбурге. Думаю, над этим надо будет нам поработать, посмотреть видео. Конечно, лучше оставить бьющего этого игрока вратарю, чтобы таких бросков сходу не было. Но ситуация складывается очень быстро, здесь игрок принимает решение. Не всегда оно, может быть, правильное.



Семёна Чистякова можно назвать зрелым пакмувером? Мы и с начала сезона считали его хорошим, сильным защитником. Действительно, на протяжении сезона он добавил и сейчас он один из лучших в нашей команде.



«Авангард» уже играл в новом году? Естественно, может какая-то усталость и накапливается. Но считаю, что на это скидки нельзя делать, не надо искать причины, нужно находить выходы и добиваться успеха», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

После поражения «Авангард» занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков.