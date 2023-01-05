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«Сибирь» прервала победную серию «Авангарда», обыграв омский клуб на домашней площадке

«Сибирь» прервала победную серию «Авангарда», обыграв омский клуб на домашней площадке
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Авангардом». Победу в упорном матче одержали хозяева со счётом 3:1.

Новосибирцы ударно провели первый период, забросив две шайбы. Отличились Александр Шаров и Владимир Бутузов. Отметим большое количество удалений в первом игровом отрезке. Усилиями Ивана Телегина «Авангарду» удалось отквитать одну шайбу на 35-й минуте матча при игре в большинстве, однако на большее гостей не хватило. Шайбу в пустые ворота забросил форвард «Сибири» Валентин Пьянов. Голкипер «Сибири» Антон Красоткин отразил 37 бросков по воротам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2023, четверг. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Авангард
Омск
1:0 Шаров (Пьянов, Ахияров) – 11:03 (4x5)   2:0 Бутузов (Бек) – 18:51 (4x4)   2:1 Телегин (Чистяков, Толчинский) – 34:51 (5x4)   3:1 Пьянов (Бутузов) – 58:52 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Авангард» прервал свою семиматчевую победную серию. В следующем матче омский клуб встретится с «Автомобилистом» 8 января. «Сибирь» 7 января примет на своей площадке минское «Динамо».

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