«Сибирь» прервала победную серию «Авангарда», обыграв омский клуб на домашней площадке

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Авангардом». Победу в упорном матче одержали хозяева со счётом 3:1.

Новосибирцы ударно провели первый период, забросив две шайбы. Отличились Александр Шаров и Владимир Бутузов. Отметим большое количество удалений в первом игровом отрезке. Усилиями Ивана Телегина «Авангарду» удалось отквитать одну шайбу на 35-й минуте матча при игре в большинстве, однако на большее гостей не хватило. Шайбу в пустые ворота забросил форвард «Сибири» Валентин Пьянов. Голкипер «Сибири» Антон Красоткин отразил 37 бросков по воротам.

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«Авангард» прервал свою семиматчевую победную серию. В следующем матче омский клуб встретится с «Автомобилистом» 8 января. «Сибирь» 7 января примет на своей площадке минское «Динамо».