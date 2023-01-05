Мартемьянов: поведя 2:1, «Сибирь» играла по счёту, и то, что хотели увидеть, мы сделали

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о победе над «Авангардом» (3:1) и о состоянии команды после праздников.



«Хорошо, самоотверженно играли. Благодарен нападающим: в обороне очень много помогали нашим защитникам. У нас немножко урезался состав по непредвиденным обстоятельствам. Но, поведя 2:1, мы играли по счёту, и то, что хотели увидеть, мы сделали. Хочу поздравить Антона Красоткина с блестящей игрой. Мы сегодня оказались сильнее, против нас играла очень сильная команда. Думаю, если убрать первый стартовый месяц чемпионата «Авангарда», они сейчас в общем-то на ходу. Мы бились за победу, получили, что хотели.



В каком состоянии вышла команда с праздников? У нас всего двое улетало, и то они прилетели вовремя. Никаких изменений в их физическом состоянии не наблюдалось. И команда вышла в хорошем состоянии. Первую тренировку провели после двух выходных, ни шатко ни валко. Не увидели то, что хотели увидеть. Но вторые два дня подготовки показалось, что команда в хорошем состоянии.



Состояние Чайковски? Пока никакой информации нет. Там подозрение на сотрясение. Но завтра будет яснее. Вылетели зубы — да, но пока больше мне неизвестно.



Ситуация с защитниками под большинство? Да никакой стрессовой ситуации не было. Нормальная ситуация. Ну случилось и случилось. Нам надо выходить из этого положения, а не хвататься за голову, что что-то не так пошло. Есть кому заменить. Считаю, парни неплохо играли, хотя две трети сезона не участвовали в большинстве. Для меня это не было стрессом и для команды, думаю, тоже. В любой ситуации человек может выпасть из состава. На моей карьере мы в три защитника заканчивали игры и выигрывали у будущего обладателя Кубка Гагарина.



Прибытие Мёрфи? Пока неизвестно. У меня голова больше болит о тех кто есть, а не тех, кого нет. Приедет, куда денется. Надеюсь.



«Сибирь» рано начала играть по счёту? Да нет, нормально. Мы поняли, что соперник пойдёт ва-банк. Мы будем ловить на контратаках. Что договорились, то и делали. 24 или 26 блокированных бросков говорят о том, что команда заряженная вышла. Не рано, это игровая ситуация диктует, ничего в этом страшного нет. Надо уже потихоньку уметь сохранять то, что завоевали.



16 силовых в первом периоде? Если соперника не трогать, они так разгуляются… Постарались сыграть плотно и жёстко. Постарались насытить центральную зону и ближний и средний пятак.



Игра на «точке»? Позиционная оборона при проигранном вбрасывании у нас нормальная. Есть люди, которые посильнее на «точке» выглядят. Учитывая процент выигранных вбрасываний соперником — очень прилично они на «точке» играют, я не считаю, что мы сегодня провалили.



Чего не хватает Чесалину? Будет, наверное, в следующем матче уже играть. Физические кондиции не очень позволяли пробиться в состав. На следующий матч будем планировать его. У нас неиграющий состав очень прилично тренируется», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

После победы «Сибирь» поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.