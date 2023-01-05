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Майоров: «Спартак» должен попасть в плей-офф. Команда играет лучше, чем при Миронове

Майоров: «Спартак» должен попасть в плей-офф. Команда играет лучше, чем при Миронове
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, чемпион СССР Борис Майоров рассказал об игре «Спартака» после смены главного тренера.

«Команда сейчас играет намного лучше, чем при предыдущем тренере (Борисе Миронове. — Прим. «Чемпионата). Команда молодая, конечно, у неё чуть ли не в каждой игре бывают очень отрицательные отрезки. Как это было в игре с «Динамо»: не успели выйти на лёд, получили два удаления и счёт 0:2. Потом выправили игру, счёт 1:2, начинается третий период, в середине его пропускаем опять две шайбы.

Это говорит о нестабильности, о том, что не хватает концентрации, а она, безусловно, связана с мастерством. Поэтому такие провалы в игре «Спартака», конечно, огорчают. Пожелаю «Спартаку» стабильности, он должен попасть в плей-офф, а там желаю ему выступить как можно более удачно», — цитирует Майорова ТАСС.

Напомним, 12 ноября москвичи объявили об отставке Бориса Миронова. Под его руководством «Спартак» в 29 встречах победил лишь 11 раз. Сейчас главным тренером красно-белых является Игорь Гришин.

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