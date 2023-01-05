Майоров: «Спартак» должен попасть в плей-офф. Команда играет лучше, чем при Миронове

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, чемпион СССР Борис Майоров рассказал об игре «Спартака» после смены главного тренера.
«Команда сейчас играет намного лучше, чем при предыдущем тренере (Борисе Миронове. — Прим. «Чемпионата). Команда молодая, конечно, у неё чуть ли не в каждой игре бывают очень отрицательные отрезки. Как это было в игре с «Динамо»: не успели выйти на лёд, получили два удаления и счёт 0:2. Потом выправили игру, счёт 1:2, начинается третий период, в середине его пропускаем опять две шайбы.
Это говорит о нестабильности, о том, что не хватает концентрации, а она, безусловно, связана с мастерством. Поэтому такие провалы в игре «Спартака», конечно, огорчают. Пожелаю «Спартаку» стабильности, он должен попасть в плей-офф, а там желаю ему выступить как можно более удачно», — цитирует Майорова ТАСС.
Напомним, 12 ноября москвичи объявили об отставке Бориса Миронова. Под его руководством «Спартак» в 29 встречах победил лишь 11 раз. Сейчас главным тренером красно-белых является Игорь Гришин.
- 5 января 2023
-
17:53
-
17:33
-
17:24
-
17:04
-
16:59
-
16:53
-
16:30
-
16:25
-
16:17
-
15:47
-
15:31
-
15:21
-
15:03
-
14:44
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:40
-
13:33
-
13:15
-
13:02
-
12:50
-
12:33
-
12:18
-
12:08
-
11:43
-
11:15
-
11:13
-
11:07
-
10:50
-
10:39
-
10:27
-
10:22