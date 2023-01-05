Бек: «Сибирь» в матче с «Авангардом» сыграла в оборонительном и агрессивном стиле

Нападающий «Сибири» Тейлор Бек прокомментировал победу над «Авангардом» (3:1) и рассказал о переходе команды на игру от обороны.



«Все четыре сибирских дерби от ножа? С «Авангардом» всегда тяжело играть. Это топ-команда, но мы сыграли сегодня в нашем оборонительном стиле, в нашем агрессивном стиле. Хорошо отыграли в обороне, забили два гола. Приятно участвовать в такой игре.



Неожиданное отсутствие защитников большинства? Да, мы, конечно, потеряли двух ведущих защитников. Они много играют в атаке и блокируют броски, но нашим защитникам надо прибавлять с каждым матчем.



Рано перешли на отброс? Да, может быть, немного рано перешли на игру от обороны. Но «Авангард» начал играть с шайбой. Мы победили», — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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