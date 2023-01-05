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ЦСКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
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«Сочи» потерпел 18-е поражение подряд, до антирекорда — одна игра, следующий матч со СКА

«Сочи» потерпел 18-е поражение подряд, до антирекорда — одна игра, следующий матч со СКА
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА принимал на своём льду ХК «Сочи». Победу со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) одержали армейцы.

Для южан это поражение стало 18-м подряд. Антирекорд Континентальной хоккейной лиги по серии поражений принадлежит «Спартаку». В сезоне-2013/2014 красно-белые проиграли 19 матчей подряд.

В следующей встрече «Сочи» примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Матч начнётся 8 января в 17:00 мск.

После поражения «леопарды» остаются на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 5 побед за 46 матчей и набрав 18 очков.

ЦСКА после победы имеет в своём активе 65 очков и располагается на третьей строчке в таблице Запада.

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