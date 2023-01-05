Леонид Вайсфельд: первое звено «Авангарда» в матче с «Сибирью» сыграло не лучшим образом

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд назвал причины поражения «Авангарда» от «Сибири» (1:3).

«Мне кажется, что «Авангард» был не в лучшей форме. Первое звено команды, будучи в хорошем состоянии, реализовало бы те моменты, которые у него были сегодня. А здесь в завершающей стадии атаки точности не было.



Последняя шайба, которую «Сибирь» забросила на ровном месте, очень показательна — там Буше ошибся на ровном месте. Там сложно было ошибиться даже при желании, но он это сделал. На мой взгляд, «Авангард» сегодня был не в лучшем состоянии. Но в любом случае, несмотря на поражение, после семи побед подряд у них всё в порядке.



Буше впервые не забил «Сибири»? Ну, это больше для журналистов… Было ясно, что он когда-нибудь не забьёт. Самое главное, что «Авангард» не реализовал свои моменты. Возьмём первый гол: омичи должны были реализовывать большинство, а в итоге пропустили сами. Первое звено сыграло не лучшим образом, и это стало одной из причин поражения «Авангарда», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

После поражения «Авангард» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков.