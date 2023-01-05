Главный тренер «Сочи» рассказал об игре голкипера Третьяка в матче с ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) и оценил игру голкипера южан Максима Третьяка.

«В целом игра была интересной, быстрой. Немного у нас был неудачный второй период. Были наложения у соперника, было видно мастерство соперника. Пока было мало свистков, мы немножко просели, чем соперник и воспользовался. Жаль, что не реализовали буллит в концовке. Ребята старались, боролись, жаль, что не забили.

Третьяк очень достойно сыграл, ему похвала за хорошую игру. Переживали, когда ему досталось, но Макс — мужик, встал и продолжил игру.

Почему дали Мичкову исполнить буллит? Мы тренируем буллиты, видим, как ребята бросают. Мичков всегда хорошо исполняет броски, у него есть чутьё. Планом «Б» был Петьков, который заработал на себе буллит», — цитирует Светлова сайт КХЛ.

Напомним, в сегодняшнем матче Третьяк отразил 48 из 50 бросков по своим воротам.