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Овечкин сделает пожертвование хоккейной Ассоциации для людей с ограниченными способностями

Овечкин сделает пожертвование хоккейной Ассоциации для людей с ограниченными способностями
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделает пожертвование Американской специальной хоккейной ассоциации (ASHA), сообщает официальный сайт «столичных». Его жест приурочен к выходу на второе место в истории НХЛ по количеству голов.

Отмечается, что 37-летний капитан «Кэпс» поможет покрыть расходы на лёд для 100 специальных хоккейных команд в Соединённых Штатах. Пожертвование поддержит 5000 спортсменов и 1400 тренеров с февраля по апрель.

Кроме того, Овечкин примет более 800 детей из государственных школ Арлингтона на праздновании на тренировке «Кэпиталз» 13 января, где все дети получат специальные футболки Ovi 800 от Овечкина и «Кэпиталз».

Отметим, что Американская специальная хоккейная ассоциация (ASHA) — это некоммерческая организация, призванная помогать людям с умственной отсталостью, нарушениями развития и ограниченными физическими способностями с помощью хоккея.

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