Тренер «Сочи» Светлов: Мичков имеет большое будущее, но всё зависит от него

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов после поражения от ЦСКА (0:2) оценил игру форварда клуба Матвея Мичкова.
«У Мичкова было желание победить, играть. В том числе он заблокировал несколько бросков, шайба после одного из таких бросков попала в незащищённое место. Матвей действовал самоотверженно. Он имеет большое будущее, но всё зависит от него», — приводит слова Светлова «РИА Новости Спорт».
Мичков в шести матчах за «Сочи» в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги забросил две шайбы. Для южан поражение от ЦСКА стало 18-м подряд. В следующей встрече «Сочи» примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Матч начнётся 8 января в 17:00 мск.
Ранее Мичков рассказал про сравнение его с форвардом сборной Канады Коннором Бедардом.
- 5 января 2023
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