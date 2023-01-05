Голкипер «Сочи» Третьяк оценил свою игру во встрече с ЦСКА

Вратарь «Сочи» Максим Третьяк рассказал о своей игре во встрече с ЦСКА (0:2) и об общении со своим дедом — Владиславом Третьяком.

«Любому в любом виде спорта неприятно проигрывать, а у нас такая серия поражений — максимально неприятно. Хочется сказать спасибо болельщикам, потому что у нас такая неприятная ситуация в команде, но никто от нас не отворачивается, они приходят и поддерживают. Мы со своей стороны стараемся делать всё максимально возможное, но пока где-то не везёт, где-то ещё что-то. Но равнодушных нет — мы работаем и идём дальше.

Нет неберущихся голов, но я не люблю отделять себя от команды. Хорошо сыграл или плохо, мы проиграли командой. Не хочу никого выделять, потому что мы одно целое. Проиграли — значит, нужно дорабатывать.

Перед матчем дед тоже не напутствовал — всё и так понятно, уже взрослый мальчик. Но в любом случае разбираем игры, разговариваем. Конечно, советы даёт, но больше тактические и моральные, потому что технически поменялось всё. Общаемся как внук с дедом, и по-семейному, и по-профессиональному — у нас нет разделения, потому что вся жизнь и у него, и у меня связана с хоккеем. Хоккей — это жизнь, жизнь — это хоккей», — цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, в матче с ЦСКА Третьяк отразил 48 из 50 бросков.