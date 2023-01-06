Защитник минского «Динамо» Лалонд дисквалифицирован на один матч за драку

Защитник минского «Динамо» Шон Лалонд получил автоматическую дисквалификацию на один матч за третью драку в сезоне, сообщает пресс-служба КХЛ. Канадский защитник схлестнулся в яркой драке с нападающим «Адмирала» Николаем Чебыкиным.
В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ: «Наказанный вторым и каждым последующим Большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора получает одну игру дисквалификации и индивидуальный штраф».
Таким образом, защитник минского «Динамо» Лалонд автоматически пропустит ближайший матч с «Сибирью» 7 января. Это уже вторая автоматическая дисквалификация для защитника в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ. Первую канадец получил после драки с защитником «Локомотива» Александром Елесиным.
- 6 января 2023
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