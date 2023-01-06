«Это не шоу». Никитин объяснил, почему не дал сыграть сыну Кошечкина в матче с «Магниткой»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался после поражения в матче с «Металлургом». Железнорожники, уступая со счётом 0:3, отыграли две шайбы, но на большее их не хватило.
Кроме того, Никитин объяснил, почему в роли второго вратаря выбрал 18-летнего Максима Майорова, для которого этот вызов стал первым в КХЛ. Молодой вратарь — сын 39-летнего голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина.
«Майоров в заявке — это с прицелом на семейную историю? Иван Бочаров отнёсся с уважением. Это знак уважения к Василию. Василий много сделал для «Металлурга», для российского хоккея. Хороший пример подрастающему поколению, преемственность — будем надеяться, что и его сын тоже достигнет высоких вершин. А Бочаров будет играть следующий матч, мы так и договаривались. Мог ли Майоров выйти на минуту? Это был бы перебор здесь. Ребята пластаются, получают повреждения — это не шоу всё-таки. Знак уважения был, но дать сыграть — это лишнее, считаю», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.
- 6 января 2023
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