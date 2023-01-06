Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал восьмое поражение подряд

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором». Екатеринбургская команда проигрывала со счётом 1:3 к 57-й минуте встречи, однако на 58-й минуте Ник Эберт отыграл один гол при игре «шесть на пять», а на 60-й Брукс Мэйсек восстановил равенство в счёте. Тем не менее «Автомобилист» всё равно уступил в серии буллитов, потерпев восьмое поражение подряд.

«Прежде всего хотел бы поздравить всех с наступающим Рождеством. Всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, семейного и финансового благополучия. По игре — хорошо начали, хороший первый период. Имели шансы. Повели 1:0, второй момент был — попали в штангу. Пропустили из-за небрежности в средней зоне, получили удаление, соперник нас за это наказал. По второму периоду выигрывали по броскам, но пропустили две контратаки и проигрывали. Хотел сказать спасибо ребятам за проявленный характер. Сравняли счёт в концовке, по буллитам уже какую игру не можем победить. Значит, ещё больше будем работать на тренировках.



Много голов забиваем при игре «шесть на пять» без вратаря? Мы пробуем вытащить матчи в каждом городе, где проигрываем. Уже забивали такие.



У команды длинная серия поражений? Выходим немного скованными на первый период. Хорошо, что повели в начале. Стараемся разгрузить ребят. Не скажу, что вчистую уступали в проигранных матчах — по буллитам, в овертайме. Да, были не самые удачные встречи с Омском. Остальные же были равные.



Сегодняшняя концовка может положительно повлиять на команду? Ребятам сказал спасибо в раздевалке. Команда бьётся до конца, не складывает руки. Дай бог, что прорвёт и впереди будут победы», — приводит слова Заварухина официальный сайт «Трактора».