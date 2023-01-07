Галиев — о победе над «Витязем»: играли как в былые времена при Зинэтуле Хайдяровиче

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу в матче с «Витязем» (2:0), а также отметил, что команда строго сыграла в обороне, как делала это годами ранее — при нынешнем тренере казанцев Зинэтуле Билялетдинове.

«Приятно играть дома при своих болельщиках, тем более что полные трибуны собираются, праздники ещё. Нам надо выигрывать каждый матч. Понимали, что «Адмирал» вчера проиграл, есть шанс догнать. Да и давно три игры подряд не выигрывали.

Во втором периоде накладываем сменки. Их лидеры устали, а мы начали доставлять шайбу до ворот. Юдин здорово прострелил, Панюков подправил. Реализовали большинство, а дальше уже играли по счёту, как в былые времена при Зинэтуле Хайдяровиче.

Подарил болельщику клюшку перед матчем? Он сделал классный плакат, мне понравилась идея, поэтому сделал ему такой подарок», — цитирует Галиева Metaratings.

Галиев в прошедшем матче отметился заброшенной шайбой. «Ак Барс» одержал третью победу подряд и после 47 матчей занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.