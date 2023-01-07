Нападающий «Спартака» Хохлачёв дисквалифицирован на один матч за удар коленом

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Торпедо» — «Спартак» и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Спартака» Александра Хохлачёва по п.1.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом): дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

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Хохлачёв в текущем сезоне провёл 46 матчей за «Спартак», в которых набрал 39 очков — забросил 14 шайб и отдал 25 результативных передач. Показатель полезности форварда составил «-2». Нападающий является лучшим бомбардиром «Спартака» с большим отрывом.

Московский клуб после 48 матчей текущего сезона занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Спартак» проиграл восемь из последних девяти матчей.