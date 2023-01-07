Форвард «Трактора»: вся команда играть начала — видимо, уже прижало

Нападающий «Трактора» Никита Сошников рассказал, почему челябинская команда начала чаще побеждать и выправлять своё положение в турнирной таблице.

«У нас полный дворец постоянно приходит. Я уже много где поиграл в своей карьере и могу сказать, что челябинские болельщики — один из лучших. Понятно, что в Торонто 20-тысячный стадион, но и здесь громко болеют. Когда я приезжал на матчи против «Трактора», здесь всегда было приятно играть.

Меня называют спасителем? Спасителей не бывает. Вся команда играть начала — видимо, уже прижало. Я в команде только две-три недели и ещё только осваиваюсь, понимаю какие-то нюансы. Хорошо, что выигрываем, надо продолжать дальше так же. Турнирную таблицу вообще не смотрю. Бесполезно. Ещё больше 20 игр, и всё может поменяться. Если каждый день следить за таблицей, будет только больше стресса», — цитирует Сошникова «РБ Спорт».

«Трактор» одержал шесть побед в последних девяти матчах. После 48 матчей в текущем сезоне челябинский клуб занимает десятое место при равном количестве очков с «Барысом», замыкающим восьмёрку в таблице Восточной конференции.