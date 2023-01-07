Форвард «Трактора»: вся команда играть начала — видимо, уже прижало

Нападающий «Трактора» Никита Сошников рассказал, почему челябинская команда начала чаще побеждать и выправлять своё положение в турнирной таблице.
«У нас полный дворец постоянно приходит. Я уже много где поиграл в своей карьере и могу сказать, что челябинские болельщики — один из лучших. Понятно, что в Торонто 20-тысячный стадион, но и здесь громко болеют. Когда я приезжал на матчи против «Трактора», здесь всегда было приятно играть.
Меня называют спасителем? Спасителей не бывает. Вся команда играть начала — видимо, уже прижало. Я в команде только две-три недели и ещё только осваиваюсь, понимаю какие-то нюансы. Хорошо, что выигрываем, надо продолжать дальше так же. Турнирную таблицу вообще не смотрю. Бесполезно. Ещё больше 20 игр, и всё может поменяться. Если каждый день следить за таблицей, будет только больше стресса», — цитирует Сошникова «РБ Спорт».
«Трактор» одержал шесть побед в последних девяти матчах. После 48 матчей в текущем сезоне челябинский клуб занимает десятое место при равном количестве очков с «Барысом», замыкающим восьмёрку в таблице Восточной конференции.
- 7 января 2023
-
14:18
-
13:46
-
13:18
-
12:40
-
12:14
-
11:44
-
11:14
-
10:41
-
10:13
-
09:46
-
09:18
-
08:46
-
08:25
-
06:42
-
06:35
-
06:17
-
06:02
-
05:54
-
05:37
-
03:15
- 6 января 2023
-
23:55
-
23:33
-
23:16
-
22:57
-
22:32
-
22:17
-
21:52
-
21:31
-
21:14
-
20:51
-
20:32
-
20:25
-
20:05
-
19:50
-
19:30