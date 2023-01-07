Разин: защитника Чистякова в «Авангарде» используют мало, его потенциал не раскрыт

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин выразил мнение, что защитник «Авангарда» Семён Чистяков не получает должного игрового времени в омском клубе. Несколько раз в СМИ всплывала информация о возможном обмене игрока обороны, в том числе в череповецкий клуб.

«Чистяков – хороший молодой перспективный защитник, потенциал которого пока не раскрыт. Но главное, предполагаю, многим кажется, что в «Авангарде» его используют меньше, чем можно было бы. Правда, в последнее время появилась тенденция к тому, что будут использовать чаще», — цитирует Разина Betonmobile.ru.

В текущем сезоне Чистяков провёл 38 матчей, в которых отметился 19 (5+14) очками. Среднее игровое время защитника составляет 15 минут и две секунды.