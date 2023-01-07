«Вашингтон» выставил на драфт отказов американского нападающего
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«Вашингтон Кэпиталз» выставил на драфт отказов американского нападающего Джо Снивли, сообщает журналист Саманта Пелл в своём «твиттере».
В текущем сезоне 27-летний форвард сыграл за «Кэпиталз» шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В прошлом сезоне Снивли за 12 матчей набрал 7 (4+3) очков.
Напомним, сегодня, 7 января, «столичные» анонсировали возвращение Никласа Бекстрёма и Тома Уилсона в состав. Оба хоккеиста после травм ещё не играли в текущем регулярном сезоне НХЛ. В связи с этим белорусский нападающий Алексей Протас был отправлен в команду АХЛ «Херши Бирс».
В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс» 9 января в 1:00 мск.
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