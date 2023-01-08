Генменеджер московского «Динамо» высказался о ходе восстановления травмированного О’Делла

Генеральный менеджер ХК «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что на данном этапе невозможно назвать точные сроки возвращения нападающего московского клуба Эрика О’Делла.

«Эрик О’Делл продолжает работать по индивидуальному плану. Врачи наблюдают за форвардом каждый день и оценивают динамику его состояния. У нас нет цели форсировать его возвращение. Главное, чтобы игрок полностью был готов к решающим матчам. Сложно назвать приблизительную дату возвращения, но можно точно сказать, что на ближайший выезд Эрик с командой не поедет.

Иван Игумнов, Павел Кудрявцев и Владислав Михайлов уже, как говорят, на подходе. Стоит отметить наших молодых игроков, которые пользуются шансами и создают высокий уровень конкуренции. Когда все игроки выздоровеют, у тренерского штаба будет очень приятная головная боль о выборе состава на игру», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.