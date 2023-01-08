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Яркая реакция нападающего «Сочи» Мичкова на гол в ворота СКА

Яркая реакция нападающего «Сочи» Мичкова на гол в ворота СКА
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В эти минуты в Сочи проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный ХК «Сочи» принимает на своём льду санкт-петербургский СКА. После второго периода счёт 3:3.

На 12-й минуте второго периода третью шайбу хозяев в матче забросил нападающий Матвей Мичков с передачи Сергея Попова. После гола Мичков схватился за эмблему «Сочи», ярко отпраздновав заброшенную шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, Мичков в конце декабря 2022 года на правах аренды перешёл из СКА в стан «Сочи». Южане потерпели 18 поражений подряд. Антирекорд Континентальной хоккейной лиги по серии поражений принадлежит «Спартаку». В сезоне-2013/2014 красно-белые проиграли 19 матчей подряд.

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