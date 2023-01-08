Светлов — о серии поражений «Сочи»: молодая команда, мастерства не хватает

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал поражение от СКА (3:6) и рассказал про серию поражений клуба, которая достигла 19 матчей.

«Игра была интересная, быстрая. Мы хорошо начали первый период: сыграли удачно, создавали хорошие моменты, настроились на быструю игру и забили два гола. В начале второго периода был провальный момент, хотя ничего не предвещало – пропустили за минуту три гола. Это нас немножко подкосило. Вот эти серии голов – больная для нас тема, мы и в Нижнем Новгороде пропускали быстрые голы. Будем разбираться с этим, говорить, чтобы серии голов так часто не происходили. В этом матче забили третий, игра выровнялась, смогли реализовать возможность. Но потом удаление – пропустили четвёртый, пятый пропустили после обидного рикошета. В концовочке попробовали снять вратаря, получили в пустые. В целом игра была быстрой, интересной и напряжённой. Команда показала характер и хорошее взаимодействие, рисунок игры был интересным, боролись. По самоотдаче ни к кому претензий нет, жаль, что пропустили больше, чем забили. Но игра была интересной.

Чего не хватает, чтобы прервать неудачную серию? Про физику не скажу, мы все видели, что ребята двигаются и работают. Скорее, у нас молодая команда, мастерства не хватает. И очень сложный календарь. Много игр, тренировочного процесса мало, чтобы там подчистить наши ошибки, дать побольше мастеровитости ребятам. Поэтому приходится заполнять объёмом работы, поэтому концентрации и свежести нам не хватает. Ну и, конечно, психология. Давление идёт на молодых ребят, они в такой ситуации впервые – такая ответственность и серия поражений. Но мы видим, что прогресс есть, ребята стараются. Несмотря на серию поражений, рук никто не опускает, это плюс. Мы не сдаёмся. Если мы будем так и дальше продолжать, неудачная полоса кончится и победы придут.

На сегодняшний момент я Мичковым доволен, у него огромное желание играть и огромная самоотдача. Видно, что он полностью отдаётся и хорошо тренируется. Никаких проблем с ним не вижу: видно, что парень хочет играть, и виден прогресс. Тенденция к лидерским качествам у Матвея есть, он очень ответственно работает», — цитирует Светлова сайт КХЛ.

Поражение от СКА стало для «Сочи» 19-м подряд. Таким образом, южане повторили антирекорд КХЛ по количеству поражений подряд, установленный «Спартаком» в сезоне-2013/2014.