Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству матчей среди россиян

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого матч с «Коламбусом» стал 1317-м в НХЛ. Таким образом, Овечкин побил рекорд Алексея Ковалёва по количеству сыгранных встреч в НХЛ среди российских игроков. На счету Ковалёва 1316 матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 42 матчах, в которых записал в свой актив 29 шайб и отдал 19 результативных передач при общем коэффициенте полезности «+2».

Всего в регулярном чемпионате НХЛ Александр забил 809 голов и сделал 649 результативных передач.