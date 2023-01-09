Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству матчей среди россиян
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого матч с «Коламбусом» стал 1317-м в НХЛ. Таким образом, Овечкин побил рекорд Алексея Ковалёва по количеству сыгранных встреч в НХЛ среди российских игроков. На счету Ковалёва 1316 матчей.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 42 матчах, в которых записал в свой актив 29 шайб и отдал 19 результативных передач при общем коэффициенте полезности «+2».
Всего в регулярном чемпионате НХЛ Александр забил 809 голов и сделал 649 результативных передач.
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