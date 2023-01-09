Капризов признан второй звездой матча с «Сент-Луисом»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Первой звездой признан голкипер «Блюз» Томас Грайсс.
Второй звездой стал российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, не отметившийся в этой встрече результативными действиями. Третья звезда — защитник «Сент-Луиса» Калле Росен, который отличиться результативными действиями в сегодняшнем матче также не сумел.
Напомним, Кирилл Капризов прервал свою рекордную результативную серию в домашних матчах. Ранее ему удалось набрать очки в 14 матчах кряду.
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