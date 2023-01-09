Обладатель Кубка Стэнли: в России Овечкин много не забивал, а в НХЛ — близок к Гретцки

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Максим Кузнецов рассказал о решении защитника СКА Александра Никишина продлить контракт с армейцами и сравнил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России и в НХЛ.

«Никишин не поспешил, подписав сразу трёхлетний контракт со СКА? Раз человек перешёл в СКА, тем более в ходе такого солидного обмена, то должен приносить пользу здесь и сейчас. Если Никишин достигнет с командой главной цели, то пускай решает вопрос по НХЛ, если он возникнет. Этот парень играть умеет — и в атаке, и в обороне.

Никишин показал, что уже готов к НХЛ, или есть куда стремиться? Всем есть куда стремиться. Возьмём, к примеру, Шипачёва. Он за океан поехал и вернулся — понял, что некомфортная лига для него. Встречаются люди, которые не могут там играть. А есть Сашка Овечкин. Здесь, в России, он не забивал столько голов, а там уже вечный рекорд Гретцки готовится побить — через год-два… Многое зависит от того, подходит ли игрок НХЛ или нет. Никишин, думаю, подойдёт. Но это опять вопрос Никишина и СКА или «Каролины», — приводит слова Кузнецова «Спорт уик-энд».

Напомним, в матче с «Коламбусом» нападающий «Вашингтона» Овечкин побил рекорд Алексея Ковалёва по количеству сыгранных встреч в НХЛ среди российских игроков. У Александра таких матчей стало 1317.