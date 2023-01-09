Хорват — 3-й игрок в истории «Ванкувера» по забитым голам за 40 игр сезона, первый — Буре

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват забросил шайбу в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (4:7).

Эта шайба стала для 27-летнего канадца 29-й за стартовые 39 игр сезона. По этому показателю он занимает третье место в истории «Ванкувера», сообщает «твиттер» StatsCentre. На втором месте — Александр Могильный с 33 шайбами за 40 матчей. Лидирует Павел Буре, которых забил 35 голов за первые 40 матчей в сезоне-1992/1993.

Хорват за 39 матчей регулярного сезона НХЛ забросил 29 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 44 очка с восемью минутами штрафа.

«Ванкувер» после 39 матчей регулярного сезона НХЛ набрал 37 очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции.