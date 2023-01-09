Журналист — об игре Капризова в матче с «Сент-Луисом»: казалось, что он не уходил со льда

Журналист The Athletic Джо Смит оценил работу, которую провёл российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в матче с «Сент-Луис Блюз» (0:3).

«За игру Капризов предпринял 18 попыток бросить – это почти четверть от общего показателя команды. Казалось, что российский нападающий буквально не уходил со льда, особенно в третьем периоде, когда «Уайлд» начали мощно поддавливать.



Действительно, в последней 20-минутке Капризов провёл 12 минут и 55 секунд, установив для себя рекорд по продолжительности пребывания на площадке за матч (26:39). «Миннесоте» нужно что-то большее, чем просто полагаться на таких игроков, как Кирилл и Мэтт Болди», — сказано в статье.

В текущем сезоне Капризов провёл за «Миннесоту» 39 матчей, в которых набрал 48 (23+25) очков.