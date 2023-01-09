Задоров: дома только по-русски общаемся, в Калгари много украинцев и русских

Российский защитник «Калгари Флеймз» Никита Задоров рассказал про то, как отметил Рождество и оценил последние игры клуба.

«Рождество дома отмечали – у нас три дня было выходных. Новый год был после поздней игры – ничего особенного, дождались курантов и легли спать, потому что третьего числа игра была.



Два очка в последних двух играх? Партнёры помогают, хорошие пасы дают. Жалко, сегодня проиграли в овертайме, но одно очко с такой игрой – максимум, что мы заслужили.

Какие чувства, когда возвращаюсь в Чикаго, где играл раньше? Чикаго – великолепный город. Но мне не удалось, мне кажется, прочувствовать его из-за ковида. Но всё равно время хорошее было. Это организация высшего уровня, достаточно хорошая команда была, боролись за плей-офф. Так что только хорошие, положительные эмоции остались.



Есть ли возможность развивать русскую культуру в моих дочерях? Мы дома только по-русски общаемся, старшая ходит на русские уроки. Пытаемся пока. В Калгари много украинцев, много русских – около 70 тыс. русскоговорящих, так что всё равно находим что-то. Русские рестораны, магазины есть – всё нормально», — передаёт слова Задорова корреспондент «Чемпионата».

В текущем сезоне Никита сыграл за «Калгари» 41 матч, в котором набрал 9 (6+3) очков с показателем полезности «+10».