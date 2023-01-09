Американский журналист: Сорокин зарекомендовал себя как один из лучших вратарей в НХЛ

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти считает, что российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина должны выбрать на Матч звёзд НХЛ.
«Сорокин зарекомендовал себя как один из лучших вратарей в НХЛ за последние два сезона, и было бы забавно увидеть, как он делит ворота столичного дивизиона с другим российским вратарём и другом Игорем Шестёркиным из стана соперников — «Нью-Йорк Рейнджерс». Хотя «Айлендерс» по-прежнему полагаются на свои защитные построения, они были более агрессивными в нападении под руководством тренера-новичка Лэйна Ламберта, и это стало дополнительным стрессом для Сорокина, который продолжает преуспевать. Это делает его идеальным вратарём, чтобы справиться с открытой игрой в турнире 3х3 на Матче всех звёзд. О вратарях часто забывают в этих результативных матчах, но Сорокин заслуживает признания, которое он получил бы, представляя «Айлендерс» во Флориде», — приводит слова Гулитти официальный сайт НХЛ.
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