«Любимый, после Бекхэма». Жена Малкина – о завершении карьера Бэйла

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина отреагировала на то, что нападающий Гарет Бэйл завершил карьеру.

«Любимый, после Бекхэма игрок в Британии — Гарет Бэйл закончил с футболом. Пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала» завершает карьеру в 33 года», — написала Кастерова в своём телеграм-канале.

Последним клубом в карьере Бэйла стал «Лос-Анджелес». Ранее форвард выступал за «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» и мадридский «Реал». В составе испанского клуба Бэйл пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

а прошедшем чемпионате мира — 2022 Бэйл выступал в составе национальной команды Уэльса. Валлийцы заняли последнее место в группе В и не смогли пробиться в следующую стадию турнира.

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